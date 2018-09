Mila Kunis denkt aan dochter tijdens seks

Dat vertelt de actrice in een tv-interview met James Cordon.

"Iemand gaf me het advies om te zorgen dat we nog tijd voor elkaar houden", vertelt Mila. Sindsdien plant het stel elke week een avond voor hun tweeën, waarop ze beide niet over de kleine Wyatt mogen praten.

Toch lukt het de 31-jarige moeder maar niet om haar 6 maanden oude dochtertje uit haar hoofd te zetten. Zelfs wanneer ze de liefde bedrijft met Ashton, denkt ze weleens aan haar meisje.

"Ik dacht aan haar, maar heb dit nooit hardop gezegd. Het was meer van 'Ik vraag me af of zij dat geluid maakt...Wacht, wat ben ik aan het doen?"', aldus de actrice.