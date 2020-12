Zanger Jeremih mag ziekenhuis verlaten

„Ik ben blij dat ik de stem van mijn broeder Jeremih na bijna meer dan een maand weer heb gehoord. Hij mag morgen het ziekenhuis verlaten”, jubelt Chance. De artiest maakt direct van de gelegenheid gebruik om de medische staf die Jeremih de afgelopen weken onder zijn hoede had te bedanken.

Jeremih liep vorige maand het coronavirus op. De zanger werd zo ziek dat hij op de intensive care moest worden opgenomen en hulp moest krijgen bij het ademen.

De zanger is in Nederland vooral bekend van zijn samenwerking met de Nederlandse zangeres Natalie La Rose. Samen scoorden ze in 2015 een wereldhit met het nummer Somebody. Solo had hij ook succes met liedjes als Birthday Sex en Don’t Tell ’Em.