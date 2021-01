Liam Neeson stopt met actiefilms

„Ik ben 68 en een half. 69 dit jaar. Er zijn nog een paar films die ik dit jaar ga doen, als de pandemie dat toestaat”, vertelt Neeson in Entertainment Tonight „Er zitten er dus nog een paar in de pijplijn en dan denk ik dat dat het waarschijnlijk zal zijn.”

Toch vindt de filmster het erg leuk om actiefilms te maken, vooral als hij tegen jongere acteurs speelt. „Ik houd ervan om jongens die half zo oud zijn in elkaar te slaan”, verklapte hij. „We hebben net een film afgerond in Australië en ik had een vechtscène met een jonkie, een lieve acteur genaamd Taylor. Halverwege het gevecht keek ik op en ik was buiten adem, maar het leek hem niets te doen. Ik vroeg hem hoe oud hij was: 25. Ik zei: ’Dat is de leeftijd van mijn oudste zoon!’”