Tijdschrift Linda kreeg al eerder signalen van wangedrag Ali B

Dat schrijft de Volkskrant. Dit blijkt uit gesprekken met diverse (oud-)medewerkers van het blad, en wordt bevestigd door de creatief directeur van het blad. Ook Linda de Mol was „vertrouwelijk op de hoogte gesteld”, verklaart ze via creatief directeur Jildou van der Bijl.

De verhalen hebben het blad nooit gehaald omdat de hoofdredactie het bewijs „te mager” vond, zegt Van der Bijl in de Volkskrant. „We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende. Voor publicatie was echt meer bewijs nodig. Er was ook nog geen aangifte. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.” De verhalen van de twee vrouwen leidden ook niet tot een melding bij Talpa, waarvan het blad onderdeel is, omdat de The Voice-deelnemer dit niet zou hebben gewild.

Grensoverschrijdend

Vorige week onthulde het BnnVara-programma Boos dat meerdere prominente medewerkers van The Voice of Holland zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om de coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur.

In de uitzending reageerde John de Mol, bedenker en lange tijd producent van het programma, geschokt. De Mol claimde dat hij sinds het begin van The Voice in 2010 slechts één keer had gehoord over wangedrag door een medewerker van het programma, bandleider en zwager Rietbergen.

Concreet

Nu blijkt dat het tijdschrift Linda, dat sinds 2019 onderdeel is van Talpa en wordt geleid door zus Linda de Mol, al eerder concrete signalen ontving van seksueel wangedrag door Ali B.