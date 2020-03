Kroonprinses Victoria deelt voedselpakketten uit in coronacrisis

„De kroonprinses is onze beschermvrouw en ze heeft vorige week contact opgenomen om te vragen of ze ergens mee kon helpen”, zegt Maria von Sydow, manager bij voedselbank Stockholm City Mission. „Vandaag hielp ze ons vanaf de ochtend met het maken van de lunchboxen. Ze is een enorme aanwinst voor ons en het is heel fijn om met haar samen te werken.”

Kroonprinses Victoria is sinds 2010 ambassadeur van Stockholm City Mission. In Zweden zijn circa 4000 mensen besmet met het coronavirus.