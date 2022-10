Premium Het beste van De Telegraaf

Ontroerde André van Duin trots op vriend: ’Dit heeft Fernando zo verdiend!’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Fernando is maar wat trots op zijn Telstar Million Award. ,,Overal kreeg ik erkenning voor De Vogeltjesdans, nu eindelijk ook in Nederland.’’ Ⓒ TJ Unlimited

Hij had er al niet meer op gerekend ooit nog in het zonnetje te worden gezet voor het feit dat hij, thuis in de keuken bij zijn moeder in St. Willebrord, een regelrechte wereldhit had gecreëerd. Als choreograaf van ’De Vogeltjesdans’ zorgde Fernando Reyes voor een miljoenensucces, waarvoor hij in het buitenland de erkenning kreeg die in eigen land nagenoeg uitbleef. In het bijzijn van zijn partner André van Duin kreeg hij de Telstar Million Award, waarvan hij al jaren had gedroomd…