Sterren verdrietig om overlijden mode-icoon Thierry Mugler

Beyoncé plaatste een foto van Mugler in zijn jongere jaren op de homepage van haar website, en schreef daar de korte boodschap ’rust in vrede Thierry Mugler’ bij. Mugler was artistiek adviseur van de I Am... World Tour van de zangeres in 2009 en ontwierp de kostuums voor de tournee.

Brigitte Nielsen schreef in de comments: „Zo’n icoon. Wat ongelooflijk verdrietig”, en Bella Hadid hield het bij: „Neeneenee.” Model Georgia May Jagger reageerde op de mededeling van het team van Mugler met de woorden: „Ik kan dit niet geloven, ik stuur heel veel liefde jullie kant op. Thierry was een creatieve en liefdevolle grootmacht.”

Diana Ross deelde een oude foto van zichzelf met Mugler met het bijschrift: „Ik ga je missen Thierry Mugler, dit was een geweldige tijd in onze levens.” Haar dochter Tracee Ellis Ross deelde onder het overlijdensbericht op de Instagramaccount van Mugler een aantal gebroken hartjes.

Kourtney Kardashian deelde in haar Instagram Stories een familiekiekje waarop zij, haar moeder en zussen allemaal in Muglers couture waren gekleed en plaatste daar een gebroken hartje bij. Model Irina Shayk plaatste op Instagram enkele foto’s van zichzelf met Mugler met daarbij de woorden: „Te vroeg bij ons vandaan. Een modegod, zeldzaam echt, de liefste. Je zal voor altijd gemist worden door je Russin.”