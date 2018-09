Nieuwe modellenfoto's 18-jarige Angelina Jolie

Angelina schittert in een fotoreportage van het Britse tijdschrift Look. Het model, gehuld in huidkleurige kleding, showt de kledingstukken op het strand en in de woestijn. Bekijk hier de foto's.

Haar naam wordt vermeld in het tijdschrift, maar Angie was in 1993 nog zo onbekend dat haar naam verkeerd gespeld staat: 'Anjelina'.

De Oscarwinnares maakte datzelfde jaar ook haar acteerdebuut. Haar eerste grote rol was in de sciencefictionfilm Cyborg 2. Acht jaar later, in 2001, verscheen Tomb Raider, waarin Angelina zichzelf definitief op de kaart zette.