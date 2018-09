Kim Kardashian is weer brunette

De realityster postte een foto op Instagram waarop te zien is dat ze weer een brunette is.

Kim stuurde een foto van zichzelf en fotografe Ellen von Unwerth de wereld in. ''Op de set een paar dagen geleden met @ellenvonunwert'', schreef de vrouw van Kanye West bij het kiekje. ''Kan niet wachten totdat jullie de projecten kunnen zien waaraan we hebben gewerkt.'' Ellen specialiseert zich in 'erotische vrouwelijkheid' en fotografeerde eerder Penélope Cruz, Dita von Teese en Natalie Portman.

Kim stond eerder deze maand flink in de schijnwerpers toen ze tijdens de Paris Fashion Week opeens met platinablond haar kwam opdagen. Ze zei door Madonna geïnspireerd te zijn om haar haarkleur te veranderen. Maar de meeste mensen zagen eerder gelijkenis met Harry Potter-personage Draco Malfidus.