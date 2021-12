Premium Het beste van De Telegraaf

Spionage en intriges op het wereldtoneel

— WAT: thriller — WIE: Ken Follett — UITGEVER: De Boekerij

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Zoals wel vaker bij Ken Follett het geval is: houd je vast voor een ruig ritje. Want ook in Nooit gebeurt er weer erg veel en daar neemt hij in 654 pagina’s de ruimte voor. Zo is CIA-agent Tamara Levit in Tsjaad met haar Franse tegenhanger Tabar Sadoul en hun geheim agent Abdul op jacht naar jihadisten. Terwijl de jonge weduwe Kiah overweegt van daar naar Europa te reizen in de hoop op een beter leven.