BZV-deelneemster Elise Epker moeder geworden van zoontje Luca

TV

Positie jurylid David Walliams bij Britain’s Got Talent onzeker

Het is nog onduidelijk of comedian David Walliams volgend jaar terugkeert als jurylid in Britain’s Got Talent. De komiek bood eerder deze maand zijn excuses aan nadat naar buiten was gekomen dat hij in 2020 „respectloze opmerkingen” had gemaakt over twee kandidaten.