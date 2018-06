'Jim Geduld niet eerlijk over faillissement'

Jim geeft de wetgeving in de zorg de schuld van de ondergang van zijn bedrijf, maar een ex-medewerker beweert dat er iets anders aan de hand is. "Hij heeft gewoon verkeerde investeringen gedaan en zich te veel laten meeslepen door allerlei zogenaamde zakenadviseurs."

De bron zegt tegen RTL te weten waarom Jim niet helemaal eerlijk is over het faillissement. "Dat is typisch verslavingsgedrag. Dus dat verbaast me niets. Een verslaafde blijft zijn hele leven verslaafd. Hij gebruikt waarschijnlijk niet, maar hij heeft nog steeds verslavingsgedrag."

Shownieuws meldt dat Jim een voormalig medewerker nog 16.000 euro schuldig is en dat hij sjoemelde met rekeningen. Zo zou Jim een vliegticket dubbel hebben gedeclareerd. Hij zou cliënten daarnaast als grof vuil hebben behandeld.

Jim is zelf lange tijd verslaafd geweest aan cocaïne. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur wilde met zijn bedrijf andere verslaafden helpen en maakte met Peter van der Vorst het programma Verslaafd.