Kerstmis is in Australië iets heel anders dan bij ons. Om een idee te krijgen: bekijk en beluister op YouTube eens de melige clip van Aussie Jingle Bells door Bucko & Champs. Want ja, met kerst is het hoogzomer down under en bloedheet. Zoals we dat met de enorme branden dit jaar hebben gezien, zo is het ook in het fictieve stadje Smithson, een paar uur verwijderd van Sydney.