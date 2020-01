’Inbreker vernielt twaalf motoren van Billy Joel’

De politie laat weten dat er tussen zaterdag en maandag is ingebroken en dat er naast de motoren ook een kantoor in het huis is vernield, meldt TMZ woensdag. De precieze schade is niet bekend. De politie bevestigde niet dat het ging om de woning van de 70-jarige zanger, maar dat is volgens ingewijden wel het geval. De zaak wordt nog onderzocht.

Joel is groot fan van motoren en heeft zelfs zijn eigen winkel. Hij heeft nog niet gereageerd op het bericht.