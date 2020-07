Koningin Elizabeth opent weer de deuren van haar paleizen

Elizabeth deed dat overigens niet zelf. Ze heeft daar de Royal Collection Trust voor, dat namens haar de openstelling van paleizen en het behoud en beheer van onder meer de kunstschatten beheert.

Prins Charles was donderdag als voorzitter van de Royal Collection Trust ingeschakeld om in een videoboodschap bezoekers aan onder meer Windsor Castle, de Palace of Holyroodhouse en de Queen’s Gallery in Londen en Edinburgh „warm welkom te heten en een geweldig bezoek” te wensen.

Charles verzekerde iedereen dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de visites ook veilig te maken. Zo moet vooraf worden gereserveerd en is het aantal bezoekers beperkt. Buckingham Palace, de grootste kaskraker van de Royal Collection Trust, blijft deze zomer evenwel gesloten. De bezoekersstromen zijn daar altijd zo groot, dat er binnen de coronarichtlijnen geen passende maatregelen te nemen waren. Ook Charles’ Londense residentie Clarence House gaat niet open.