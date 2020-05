Dave Roelvink ondergaat MRI-scan

„Ze hebben alles onderzocht om het te kunnen uitsluiten. Dus ook echt lijpe dingen als een hersentumor en dat soort dingen hebben ze onderzocht”, vertelt Dave in zijn Instagram-stories. „Maar er is in ieder geval niet iets heel ernstigs aan de hand.”

Volgens Dave is er waarschijnlijk een probleem in zijn hals. „Dat kan ik met botox gaan behandelen. Botox ontspant je spier. Dat prikken ze er dan in en dan verslapt de spier weer.”

Vorige maand dachten de artsen nog dat de klachten kwamen door een allergische reactie. Voor Dave en zijn familie was het behoorlijk schrikken. „Het zag er eng uit en leek op de symptomen van een beroerte”, zo liet vader Dries destijds weten.