Soldaat Queen opgepakt bij terugkeer uit Oekraïne

De soldaat moet zich de komende weken voor de krijgsraad verantwoorden en kan mogelijk een gevangenisstraf krijgen omdat hij tegen orders van het ministerie van Defensie is ingegaan. Die waarschuwde bij het plotselinge vertrek van vier soldaten voor de consequenties van hun acties. Wel gaven medewerkers van het ministerie in een reactie aan opgelucht te zijn over de terugkeer van deze soldaat.

Een ex-soldaat die contact met de 19-jarige heeft gehad, liet weten dat de jongeman eerst geen intentie had om terug te keren, maar dat anderen daar bij hem op hadden aangedrongen. „Hij was erg open en vertelde dat hij zin had in actie en om zijn opleiding in de praktijk te brengen. Hij had de basis in Oekraïne verteld dat hij gevechtservaring had. Mensen wezen hem erop dat hij een serieuze overtreding beging en dat hij moest terugkeren naar Engeland. Ook ikzelf en andere Britten hebben hem gezegd terug te keren. Gelukkig heeft hij uiteindelijk geluisterd.”

De soldaat zou naar Oekraïne vertrokken zijn, omdat hij volgens een vriend ’verveeld’ was geraakt sinds zijn werk als soldaat weinig meer inhield dan marcheren en wacht houden voor het paleis. Op zijn vertrek naar Polen om via dat land Oekraïne in te reizen, werd met paniek gereageerd; men vreesde dat Rusland het zou opvatten als een signaal dat Engeland zich in de oorlog gemengd had. Er werd dan ook alles aan gedaan om contact met hen te krijgen.

Ook drie andere soldaten waren spoorloos verdwenen. Over hen is niets bekendgemaakt; van hen is ook niet bekend waar ze naartoe zijn gegaan.