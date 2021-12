Frans Hals Museum krijgt nieuwe directeur

HAARLEM - Lidewij de Koekkoek wordt met ingang van 1 maart 2022 algemeen directeur van het Frans Hals Museum Zij volgt Ann Demeester op, die vertrekt om als directeur van het Kunsthaus in Zürich te gaan werken.

Lidewij de Koekkoek (1963) werkte de afgelopen vijf jaar bij Museum Het Rembrandthuis en ziet in haar aanstellingeen mooie nieuwe stap. „Het Frans Hals Museum is een schatkamer van oude, moderne en hedendaagse meesters, een museum met een wereldwijd bereik, verankerd in Haarlem.”

De nieuwe directeur studeerde Kunstgeschiedenis aan Rijksuniversiteit Leiden en volgde aan het Getty Leadership Insitute in Los Angeles een Executive Leadership Program for Museum Leaders. Voordat zij in 2016 aan de slag ging bij Museum Het Rembrandthuis, werkte ze onder meer als directeur bij Stedelijk Museum Alkmaar, bij het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam en bij de gemeente Dordrecht.

Frans Corpeleijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Frans Hals Museum, feliciteert De Koekoek met haar benoeming: „Lidewij is een ervaren museumdirecteur die het Frans Hals Museum verder kan uitbouwen als inspirerende ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers van Haarlem, voor bestaand naast nieuw en divers publiek. Wij kijken zeer uit naar haar komst en wensen haar veel succes.”