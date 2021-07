Máxima volgt Eloise niet op Instagram

Eloise is met name zeer actief op Instagram, waar ze inmiddels 270.000 volgers heeft, maar onder hen is niet koningin Máxima. De gravin kwam ter sprake in relatie tot het sociale mediagebruik van de koningsdochters. Vraag was of die niet net zo actief wilden zijn als hun nichtje, en of ze daartoe de vrijheid hadden. „Ze hebben veel vrijheid en kiezen ervoor het niet te doen”, antwoordde de koning.

Hij zei trots te zijn op de manier waarop Amalia, Alexia en Ariane met sociale media omgaan. Máxima sloot niet uit dat ze op latere leeftijd actiever worden, bijvoorbeeld ten behoeve van een goed doel of bepaald onderwerp dat ze onder de aandacht willen brengen.