Dave Roelvink: ’Ik word gewoon papa!’

Jeugdliefde Jazzlyn wist Dave Roelvink uiteindelijk wél te temmen. In november verwachten zij samen hun eerste kindje. ,,Het wordt een zoon’’, aldus Dave. Ⓒ Instagram

Dave Roelvink maakt zich op voor een drukke zomer. Niet alleen stroomt zijn agenda weer vol om in Europa als diskjockey aan de bak te gaan, ook is hij nu al met de voorbereidingen op zijn toekomstig vaderschap bezig, zoals het inrichten van de babykamer. „De 20-weken echo was goed. Dat was voor Jazzlyn en mij best wel een spannend moment.”