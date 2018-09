James May baalt van thuiszitten

Clarkson werd geschorst door de BBC na een vermeend sla-incident op de set van het populaire autoprogramma. De uitzending van afgelopen zondag werd geschrapt, net als die van de komende weken.

Clarkson moet op het matje komen bij de directie van de BBC. Maar ook co-presentatoren Richard Hammond en James May hebben nu ongevraagd vakantie.

May verveelt zich erg thuis, blijkt uit zijn berichten op social media. Hij begon dinsdagavond met een somber stukje: "Groenten zijn makkelijker te schillen als ze nat zijn. Maar waarom"#werkloos". Even later heeft hij een andere bezigheid gevonden: "Drie lampen in huis moeten verwisseld worden. Ga ik vandaag doen. #nogsteedswerkloos". En daarna: "Goed nieuws. We hebben stofzuigerzakken nodig. Weer twee uur wat te doen."

May wenst zijn 'lotgenoten' succes: "Echt waar, veel geluk als je echt werkloos bent. Er is niets grappigs aan."