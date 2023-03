Snoop Dogg wil wél optreden bij kroning Charles: ’Zou leuk zijn’

Ⓒ ANP/HH

Muzikanten als Harry Styles, Ed Sheeran en Adele zien het allemaal niet zitten of hebben er geen tijd voor; optreden tijdens de kroning van de Britse koning Charles. Wie daar wel oren naar heeft, is Snoop Dogg. Dat zegt de 51-jarige Amerikaanse rapper in gesprek met de Britse tabloid The Sun.