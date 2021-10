Ajax-speler Danilo Pereira gaat trouwen

Premium Verhalen achter het nieuws

Jacqueline heeft syndroom van Down en trouwde met Peter: ’Neem ons serieus’

Als ze elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht. Acht jaar later stappen Jacqueline van Rumpt (40) en Peter Visser (52) in het huwelijksbootje. En dat is gezien hun beperkingen - Jacqueline heeft het syndroom van Down en Peter heeft een vorm van autisme - niet zo vanzelfsprekend. Zus Han...