Paul de Leeuw doet mee aan recordpoging podcastmaken

Samen met zijn zogenoemde ’meeluller’ Hans Kesting ontvangt De Leeuw onder anderen Giel Beelen in de studio. Naast De Leeuw doen ook Harm Edens met zijn podcast Dit was de radio, De Lesbische Liga Podcast en Bastiaan Meijer met de PodBast mee. Bij hem is Rik van de Westelaken te gast.

De recordpoging start op 1 oktober. De podcasts zijn gratis bij te wonen, onder meer in het Beeld & Geluid in Hilversum. Vooral in de nacht zijn nog veel plekjes voor publiek vrij.