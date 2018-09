Eros Ramazotti met baby gefotografeerd

De Italiaanse zanger kon zijn geluk maandag niet op toen hij de kleine Gabrio Tullio eindelijk mee naar huis mocht nemen.

Eros is met zijn vrouw Marica Pellegrinelli en hun zoon gespot bij het ziekenhuis in Milaan. De trotse vader droeg de maxi-cosi met daarin de baby en Marica straalde van geluk.

Kijk hier naar de foto.

Gabrio Tullio is het broertje van Raffaele Maria (3) en Aurora Sophie (18). Eros' ex Michelle Hunziker is de moeder van Aurora.