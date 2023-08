Uitvaart Sinéad O’Connor dinsdag met processie in oude woonplaats

In de Ierse plaats Bray wordt afscheid genomen van O’Connor door middel van een processie. Er wordt verzameld bij de Harbour Bar, waarna de processie langs de kust onder meer langs het huis gaat waar de zangeres vijftien jaar heeft gewoond. Daarna wordt O’Connor in besloten kring begraven.

„Sinéad hield van Bray en de inwoners”, staat in een verklaring die namens de familie is gedeeld. „Met deze processie wil haar familie iedereen bedanken voor alle liefde sinds zij vorige week heengegaan is naar een andere plek. Als ze dat willen, kunnen mensen zich dinsdag vanaf 10.30 uur langs de kust van Bray verzamelen voor een laatste groet.”