Taakstraf voor bedreiger Özcan Akyol

„Ik ga z’n dochter verkrachten als Anne Faber”, schreef Willem R. onder meer in juli 2018. Akyol deed aangifte en na onderzoek werd in november dat jaar Willem R. aangehouden. De man ontkende aanvankelijk, maar in een tweede verhoor gaf hij toe de berichten te hebben verstuurd. Al kan hij het zich niet meer herinneren, zei hij de politierechter. „Ik besef dat dit niet kan. Dat had ik de heer Akyol graag persoonlijk gezegd.”

De berichten kwamen hard aan bij Akyol, bleek uit een brief van hem aan de rechter. „De verdachte is in deze zaak alle grenzen te buiten gegaan”, schreef hij. Zijn dochter van toen twee werd door de man bedreigd. „Meneer staat symbool voor een groeiende groep mensen die zich niet realiseert wat deze uitingen doen met de mensen op wie ze het heeft gemunt.”

Schokkend en walgelijk

De officier van justitie noemde de berichten schokkend en ronduit walgelijk. Vermoedelijk schreef R. zijn teksten na het nuttigen van de nodige drank. De officier eiste een taakstraf van zestig uur waarvan de helft voorwaardelijk. De advocaat van R. benadrukte dat de schrijver en tv-maker niet voor haar cliënt hoeft te vrezen. De rechter kwam lager uit omdat volgens haar, anders dan het Openbaar Ministerie denkt, niet duidelijk is of de bedreiging vanwege het journalistieke werk van Akyol is geuit.

Akyol wordt wel vaker via social media bedreigd. In augustus 2019 kreeg een man uit Amersfoort vier dagen cel opgelegd na het herhaaldelijk beledigen van de schrijver via Facebook.