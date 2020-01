Vader Meghan: ’Ik heb veel medelijden met de Queen’

De vader van Meghan Markle heeft al sinds 2018 geen contact meer met zijn dochter en haar man prins Harry. Thomas, die ook veelvuldig negatief was over de hertogin, hoopt dat een maandelijks gesprek met de pers daar verandering in brengt omdat hij naar eigen zeggen geen andere manier heeft om haar te bereiken. Hij zou haar graag willen vertellen dat hij van haar houdt en hun ruzie willen bijleggen. „Ik houd van mijn dochter en ik zal van mijn kleinzoon houden en vast ook van Harry als ik hem zou ontmoeten.”

Thomas heeft het moeilijk met de situatie. „Ik ben teleurgesteld als opa dat ik mijn kleinzoon nooit heb ontmoet en ik mis mijn dochter. Het is stom dat het al zo lang gaande is. Ik wil het graag bijleggen met Meghan en Harry.”

Kritiek

Wel bekritiseert Thomas de beslissing van het koppel om een stapje terug te doen binnen het Britse koningshuis. „Ik denk dat ze de koningin pijn hebben gedaan. Ik denk dat ze de royals hebben pijn gedaan en het werkt gewoon niet om naar een ander land te gaan en ondertussen Engeland te vertegenwoordigen. Dat gaat nooit werken. Ik schaam me een beetje en ik heb erg medelijden met de koningin.”

Thomas zei al vaker in interviews hoe erg hij het vond dat hij zijn dochter moet missen. Hoewel hij aan de andere kant ook vaak uithaalde naar het koppel. Eerder deze maand werd duidelijk dat Thomas zelfs bereid is te getuigen tegen zijn eigen dochter in de rechtszaak die prins Harry en Meghan hebben aangespannen tegen de Mail on Sunday.