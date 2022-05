Model Romee Strijd in verwachting van tweede kindje

Verhalen achter het nieuws

’Ik vertrouw de was niet aan Jos toe: straks gooit hij kleuren door elkaar!’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Sientje Slits (42) is ambulant begeleider voor mensen met psychische problematiek. Ze is 6 jaar samen met haar vriend Jos (42) en samen kregen ...