Rel rond Opzij-cover voorlopig gesust

Op de cover staat Abbie Vandivere, schilderijenrestaurator van het Mauritshuis, afgebeeld. Zij is geportretteerd als Het meisje met de parel, zoals het beroemde schilderij van Vermeer. Een advertentie rondom het nieuwe nummer werd geweigerd door Facebook.

Dat zou, zo meldde Opzij maandag, te maken hebben met de vernieuwde richtlijnen die Facebook onlangs heeft ingesteld. Hierdoor is het onder meer niet meer mogelijk om een foto van Zwarte Piet (of andere vormen van blackface) te plaatsen.

Een woordvoerder van het sociale medium gaf maandag al aan dat het vorige week aangekondigde blackfacebeleid nog niet van kracht is. „De advertentie is geweigerd op basis van eenvoudig op te lossen praktisch probleem. Dinsdag gaan we in gesprek met Opzij hierover.”

Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Waar het precies aan lag is nog steeds niet helemaal duidelijk. Facebook zou hebben aangewend dat Opzij niet staat geregistreerd als nieuwspagina. „Dat klopt niet”, volgens hoofdredacteur Marianne Verhoeven.

Het feministische maandblad heeft nu een accountmanager van het sociale medium toegewezen gekregen, vertelt Verhoeven. „Het is mooi dat ze ons hebben weten te bereiken. Ik denk dat zij ook niet blij waren met alle publiciteit. Mochten wij in de toekomst weer zulke content plaatsen, dan zal dat in elk geval niet automatisch worden afgewezen, maar zal er door mensen naar worden gekeken.”

Er is geen haat en nijd. „Ik ga ervan uit dat wij dit niet nog een keer gaan meemaken”, zegt Verhoeven. „We maken graag gebruik van Facebook om onze doelgroep te bereiken, maar zullen wel waakzaam blijven. We willen niet naar Amerikaanse maatstaven worden beoordeeld, maar naar Nederlandse.”