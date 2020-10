Rogier Smit reageert op pruikgate

Dinsdag plaatste Rogier de bewuste foto op Instagram, en deelt daarbij ook een foto van een kalende prins William. De realityster vindt zichzelf namelijk wel lijken op de Britse prins. Neemt Rogier met deze actie definitief afscheid van zijn handelsmerk?

Zoek de verschillen!

Overigens gaat de onmin tussen Frank en Rogier onverminderd voort. Weliswaar zijn er korte gesprekken geweest maar mondden volgens Frank alleen maar uit in méér geruzie. RTL 4 dringt intussen aan op rust in de tent nu het hit-duo ruziënd over straat gaat en hun gezellige imago aan diggelen ligt. De zender heeft beiden een spreekverbod opgelegd, om de gemoederen niet nog hoger te laten oplopen en in een later stadium te redden wat er te redden valt.