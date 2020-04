NPO heeft nog tijd nodig voor definitief groen licht songfestival

„De afgelopen weken heeft de projectorganisatie van het Eurovisie Songfestival vanuit de publieke omroep zich gericht op de afwikkelingen rondom het afgelaste evenement van dit jaar. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de mogelijke organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam. Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden. Daar wordt nu hard aan gewerkt”, zegt de NPO.

„We begrijpen dat Nederland, Rotterdam, Ahoy, de deelnemende landen en natuurlijk de fans zo snel mogelijk willen weten of dat ook betekent dat het 65ste Eurovisie Songfestival daadwerkelijk in Rotterdam zal plaatsvinden. Om het fundament voor een succesvolle organisatie van het festival in 2021 zorgvuldig te leggen, hebben we aan onze kant nog even tijd nodig. We hopen in mei uitsluitsel te geven.”

Belangrijke stap

De NPO, NOS en AVROTROS zijn wel ’bijzonder dankbaar en trots dat Rotterdam en Ahoy opnieuw volmondig ja zeggen tegen het opnieuw verwelkomen van het evenement.’ De eerste belangrijke stap richting het songfestival van 2021 is gezet, aldus de woordvoerder.

De Rotterdamse gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel van het college om 6,7 miljoen euro uit de algemene middelen beschikbaar te stellen en zo de organisatie veilig te stellen. Een datum voor de nieuwe editie is nog niet genoemd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de tweede week van mei in 2021.