Sidekick van Chelsea Handler overleden

In een post op Instagram schrijft de comédienne zondag dat ze vooral de lach van Chuy nooit zal vergeten. „Ik heb er altijd van genoten dat zoveel mensen net zoveel van hem hielden als ik deed en doe”, aldus Handler in haar post.

Bravo, die eigenlijk Jesus Melgoza heette, werkte van de start van de talkshow in 2007 mee aan het programma, dat tot 2014 op zender E! te zien was. Volgens TMZ kreeg hij tijdens familiebezoek in Mexico last van hevige buikpijn en overleed hij na een korte ziekenhuisopname. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.