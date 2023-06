Miss Saigon-sterren zagen in Willem Nijholt voorbeeld

Zowel Neef als Wagenmakers kijkt met veel plezier terug op die tijd. „Ik heb hele mooie herinneringen aan Miss Saigon en Willem. Hij was een soort papa voor ons, we noemden hem ’papa kroepoek’. We konden altijd bij hem terecht. Als ik liefdesverdriet had, kon ik zo in zijn oksel kruipen”, zegt de zangeres tegen het ANP.

Nijholt was volgens Wagenmakers „een gepassioneerde man met een echt theaterhart.” „Het was enorm inspirerend om hem bezig te zien met al die passie die hij in zijn ziel had.”

Fantastische man

Ook Neef spreekt van „een geweldige tijd.” „Ik heb veel van hem geleerd.” „Hij was heel sociaal, altijd leuk, echt een fantastische man”, kijkt hij terug. Neef had na al die jaren nog steeds contact met Nijholt. „Ik wist dat het wat slechter met hem ging. Ik zou eigenlijk nog bij hem op bezoek gaan met Marianne van Wijnkoop, maar die is er helaas ook niet meer.”

Nijholt speelde in Miss Saigon de rol van de Regelaar. Hij was destijds met zijn 62 jaar toen al op relatief hoge leeftijd voor een musicalacteur.

’Groot vakman’

Ook op sociale media staan verschillende BN’ers stil bij het overlijden van de acteur. Velen herinneren hem als een groot vakman.

„Last had hij van achterdocht en gevoelens van miskenning, gevolg ongetwijfeld van traumatisch (oorlogs)verleden. Intussen: een van grootste multitalenten in Nederlandse theatergeschiedenis. Van internationale allure”, schrijft Cornald Maas op Twitter. Hij bewondert Nijholt al sinds zijn rol in de tv-serie Oebele.

Cabaretier Richard Groenendijk weet nog de exacte woorden die Nijholt eens naar hem schreeuwde, zo deelt hij op Instagram. „Toneel! Dat noemen wij een toneel en geen podium!’, riep hij me ooit een keer toe toen ik ’m vroeg of ’ie het podium even wilde zien. Ik sprong voor het eerst van m’n leven een halve meter de lucht in. Ik heb ’t altijd onthouden. Toneel it is... R.I.P. Willem Nijholt. Wat een talent.”

Gijs Groenteman deelt op Twitter een interview dat hij ooit met Nijholt afnam. „Willem Nijholt kwam bij me thuis, bevroeg me over alles wat hij zag, ging zitten en vertelde adembenemend. Bij de liedjes bewoog hij mee, op het laatst raakte hij ontroerd. De aflevering zette ik online op de dag dat ik trouwde met Aaf, 6 jaar geleden”, schrijft de presentator.

Voormalig politicus Henk Krol meldt dat er „weer zo’n groot artiest en fijn mens ons is ontvallen.” „Een topper zonder kapsones. Een man die altijd klaarstond voor zijn omgeving. In mijn gedachten leef je verder.” Krol wenst de partner van Nijholt veel sterkte.

Dat doet ook stylist Maik de Boer: „We woonden samen in ons creatieve buurtje en ik sprak je weleens. Een ware gentleman tot in je vingertoppen en altijd stylish gekleed. Ik kan me televisie niet herinneren zonder jou!”, schrijft hij op Instagram. „Misschien als kind stiekem m’n eerste verliefdheid (...) Een icoon is heen gegaan. Ik wens zijn partner Ben alle liefde en kracht dit verlies te dragen.”