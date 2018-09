Dronken man crasht in tuin Jennifer Aniston

Dat meldt TMZ.

Enkele planten werden het slachtoffer van de chauffeur die via de stoep in de voortuin van de actrice belandde. Een beveiligingsmedewerker belde direct het alarmnummer, maar toen de politie arriveerde ontkende de dronken man de chauffeur in kwestie te zijn. De beelden van de beveiligingscamera's hielden zijn leugen echter niet in stand.

Het is niet duidelijk of Aniston en haar verloofde Justin Theroux thuis waren gedurende het ongeluk. Het duo woont sinds 2012 in het optrekje in Bel-Air dat ze gedurende de afgelopen jaren flink hebben opgeknapt.