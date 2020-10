Rens Kroes voor het eerst moeder geworden

„In de nacht op 23 oktober is ons groot wondertje Maya Jade op Aarde geland”, schrijft Rens.

„Ze is thuis in een mooie, verwarmende omgeving (incl. Himalaya lampjes, etherische oliën, mantra’s, bad en houtkachel) geboren met de mooiste en de meest liefdevolle vrouwen en natuurlijk papa om haar heen.”

Rens laat weten dat de bevalling niet makkelijk was: „Nog nooit heb ik zo hard moeten werken in mijn leven (het was een baring met achterhoofdsligging met verscherpt mechanisme) maar de liefde voor ons kind overstijgt alles (ook het herstel, wat pittig is en waar niet veel over wordt gesproken). Ik ga heerlijk genieten de aankomende tijd en zal mij goed laten verzorgen met Powerfood (yang foods zoals stoofpotjes, soepen havermout met kaneel en gekookte appel), door middel van warmte en liefde zodat ik over een paar maandjes weer goed ben hersteld.”

Ook verzekert ze haar volgers dat ze nog meer van Maya Jade te zien krijgen. „En ja, ik post af en toe een fotootje hoor!”, aldus Rens.