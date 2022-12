Carry Tefsen na dood John Leddy: ’Ik schrik me rot’

„Sjoukje Hooymaayer en Manfred de Graaf gingen hem voor. Ik ben van de oude garde nog de enige, met Hans Cornelissen, die over is. In 2018 heb ik John voor het laatst gesproken, toen hebben we een fotoreportage gemaakt voor Veronica Magazine. Dat was ter gelegenheid van het feit dat het toen exact 25 jaar geleden was dat de laatste aflevering van Zeg ’ns Aaa werd opgenomen en uitgezonden. Daar waren Sjoukje en Manfred allebei toen nog bij. Korte tijd later zijn ze overleden.”

Ze vervolgt: „Maar ik herinner mij nu... een jaar eerder, in 2017, heb ik John ook nog even gezien toen ik samen met Ingeborg Elzevier en Trudy Labij de voorstelling Gouwe Ouwe speelde. We deden tijdens die tournee ook een theater bij hem in de buurt aan, en opeens stond na het slotapplaus in de coulissen. Met John heb ik zoveel plezier gehad. We speelden een echtpaar, maar op een gegeven ogenblik begon ook echt zo te voelen. Het gekissebis was zeer naturel. John was een fijne collega om mee te werken. We hebben nooit enige vorm van onmin met elkaar gehad. Ik schrik van zijn overlijden. Jammer dat hij er niet meer is!”

John Leddy en Carry Tefsen in Zeg ’ns Aaa. Ⓒ ANP/HH

Hans Cornelissen had ook ná Zeg ’ns Aaa contact met John. „We zijn twee jaar lang bezig geweest met het schrijven van een nieuwe comedyserie. Dat heeft de televisie nooit gehaald, maar één keer in de week ging ik gedurende die periode met hem, om de tafel zitten om te schrijven. Daardoor heb ik John niet alleen leren kennen als collega-acteur maar ook als inspirerend mens. Hij wist wat comedy was. Jammer dat hij in 2007 niet mee wilde werken aan de toneelversie van Zeg ’ns Aaa. Dat vond hij maar niets. Hij wilde wel kleinschalige theatervoorstellingen maken. Dat heeft hij onder meer ook gedaan met zijn dochter Rixt.”

Cornelissen omschrijft Leddy als een ’goed acteur die het vooral op televisie fantastisch deed’. „Want niet alleen Zeg ’ns Aaa heeft hem wereldberoemd in ons land gemaakt, eerder had hij al in De Kleine Waarheid met Willeke Alberti laten zien dat hij goed voor de camera kon acteren.”

Leddy overleed op 25 december na een kort ziekbed, zo maakte zijn familie maandag bekend.