Premium Het beste van De Telegraaf

Na winnen The Tribute: Battle of the Bands headliner in Ziggo Dome The Tribute-winnaar Bouke Scholten: ’Elvis-ring is mijn geheime wapen’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ William Rutten

Met een stem die haast niet te onderscheiden is van Elvis Presley kroonde Bouke Scholten zich zaterdag tot winnaar van The Tribute: Battle of the Bands. En daarmee is de zanger in april headliner tijdens drie avonden Ziggo Dome. Om bij zijn optredens het dak eraf te blazen, kan Bouke een beroep doen op een aantal belangrijke wapens. „Ik was ’m een keer vergeten: paniek!”