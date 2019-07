Stephanie Pratt stopt met The Hills om ruzie en roddels

MTV kondigde afgelopen maandag aan dat The Hills: New Beginnings een tweede seizoen krijgt. Stephanie maakt nu op Instagram duidelijk dat zij daar in ieder geval geen onderdeel van zal zijn. „Geen haar op mijn hoofd”, antwoordt ze op de vraag hierover van een volger.

De originele versie van de MTV-hitserie was van 2006 tot en met 2010 te zien. Gedurende deze periode ruziede Stephanie constant met haar broer Spencer en zijn vrouw Heidi. En dat is in de reboot niet veranderd. Even leken de ruzies bijgelegd, maar woensdag noemde Stephanie Spencer, Heidi en collega Audrina Patridge op Instagram kwaadaardig.