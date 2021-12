Jongste zoon acteur en comedian Nick Cannon overleden

Zen had hydrocefalie, ook wel waterhoofd genoemd. Dat is een aandoening waarbij het hoofd vol zit met hersenvocht; in het geval van Cannons zoontje kwam dat door een tumor. De familie kwam erachter dat Zen ziek was toen hij twee maanden oud was. „Ik wilde met hem naar de dokter vanwege zijn holtes en ademhaling. We dachten dat het een routine-onderzoek zou zijn”, zegt de 41-jarige Cannon.

Dat bleek het niet en in het ziekenhuis werd Zen geopereerd aan zijn hoofd. Eind vorige maand verslechterde zijn gezondheid. Afgelopen weekend hield Cannon zijn zoon voor het laatst in zijn armen. „Je kunt pas helen als je het voelt”, zegt de comedian, die eraan toevoegt weer aan het werk te zijn gegaan, omdat dit voor hem het beste werkt. De aflevering draagt hij op aan zijn zoon.

Cannon kreeg Zen in juni met zijn vriendin Alyssa Scott. Het is zijn zevende kind. Een week voor de geboorte van Zen beviel Cannons ex-vriendin Abby De La Rosa van een tweeling. Een jaar geleden kreeg de comedian een dochter met model Brittany Bell. Samen hebben ze ook een zoon, Golden. Met zijn ex-vrouw Mariah Carey deelt Cannon de tienjarige tweeling Monroe en Moroccan.