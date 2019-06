Missy Elliott opgenomen in Hall of Fame

„Missy, ik wil je bedanken voor al je baanbrekende manieren”, vertelde Michelle Obama in een vooraf opgenomen video tijdens de ceremonie. „Dankjewel dat je deze gave niet alleen met de wereld deelt, maar ook omdat je je inzet voor zoveel mensen, voornamelijk jonge meisjes die nog aan het uitzoeken zijn hoe ze hun stem kunnen laten horen.”

Missy Elliot hield het niet droog na deze lovende woorden. „Ik ben zo dankbaar”, wist ze met moeite uit te brengen. „Elke keer als ik het podium beklimm... zelfs na al het werk dat ik al gedaan heb, ik weet niet. Ik neem aan dat het God is, want ik weet niet waarom ik hier ben”, zei ze met tranen in haar ogen.

„Ik wil een ding zeggen tegen schrijvers, tegen beginnende schrijvers: ’Geef niet op’. We hebben allemaal wel eens een writer’s block. Soms moet je gewoon even weglopen van een nummer en er later op terugkomen. Maar geef niet op, want ik sta hier nu. En dit is ook belangrijk voor de hip-hop.” Elliott is na na Jay-Z en Jermaine Dupri de derde rapper die ingehuldigd wordt in de ’Songwriters Hall of Fame’.