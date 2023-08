Jan Smit blikt terug op Hollywood-avontuur

Jan Smit was samen met zijn vrouw Liza en kinderen Fem, Emma en Senn de afgelopen weken in het zonovergoten Californië te vinden. De Volendamse artiest kon in alle anonimeiteit genieten van de rust en al het moois dat de Amerikaanse westkust te bieden heeft.

Smit en zijn gezin hebben zichtbaar genoten van hun tijd als toerist. Daar hoort uiteraard een kiekje bij het bekende Hollywood Sign bij. Ook was hij op bezoek bij dokter Sandra Lee, beter bekend als Dr. pimple popper van de gelijknamige TLC-serie.

Jan Smit werd in 2019 getroffen door een burn-out. Sinds zijn herstel heeft hij zich voorgenomen om meer tijd met zijn gezin door te brengen en niet meer te vervallen in het oude patroon van altijd maar werken en bezig zijn.