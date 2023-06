Ronnie Flex over show Rolling Loud: ’Een droom die uitkomt’

Het optreden dat Ronnie Flex zaterdag samen met zijn halfbroer ADF Samski geeft op Rolling Loud-festival in Rotterdam is voor de artiest „een droom die uitkomt.” Dat schrijft de 31-jarige artiest in een bericht op Instagram.