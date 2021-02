Bram Krikke wil laten zien dat politiek niet saai is

In De Grote Bram Krikke Show met Bram Krikke, vanaf zondag wekelijks te zien, heeft Bram een-op-een-gesprekken met politici vanuit zijn reizende studio. Hij ondervraagt ze in zijn eigen kenmerkende ongepolijste stijl. „Ze krijgen natuurlijk kort de ruimte om hun politieke standpunt duidelijk te maken, maar ik wil vooral laten zien wie ze zijn als persoon. Wat zijn hun privé-verhalen en wat voor grappige weetjes hebben ze.”

Onder anderen Lilian Marijnissen (SP) en Thierry Baudet (FVD) mocht de presentator het hemd van het lijf vragen. Een uitdaging, vond Bram. „Politici zijn natuurlijk extreem ’gemediatraind’, ze weten precies wat ze wel en niet willen zeggen, dus je moet oppassen dat ze niet een soort promopraatje gaan houden en dat je meegaat in die machine.” Dat is anders dan een interview op straat met ’gewone’ mensen. „Maar ik kan wel zeggen dat het aardig is gelukt om het ingestudeerde verhaal te doorbreken. Hoe me dat is gelukt? Daarvoor moet je gaan kijken.”

Mark Rutte

De 26-jarige presentator is blij met het lijstje politici dat is gestrikt voor zijn show, maar heeft nog één belangrijke ontbrekende. „Mark Rutte heeft nog niet bevestigd. We blijven het proberen, maar ik kan me voorstellen dat hij momenteel andere dingen aan zijn hoofd heeft”, zegt Bram lachend. „Maar ik ben heel blij met iedereen die mee wilde werken. We hebben een mooie variatie van links, rechts en midden.”

In de show maakt Bram ook cross-overs met bekende tv-programma’s als GTST, The Masked Singer en Tussen kunst en kitsch en doet hij persiflages. „We moeten natuurlijk voorkomen dat kijkers zich gaan vervelen”, grapt hij. „En ik vind het zelf natuurlijk ook heel leuk om de kans te krijgen om iets te doen met andere succesformules.”

Of het programma in de toekomst terugkeert rond een ander thema, weet de presentator niet. „Dat is niet de insteek voor nu. Dit is echt een losstaand project”, vertelt Bram. „Maar ik sta altijd open voor nieuwe ideeën.”