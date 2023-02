Law & Order-ster Richard Belzer (78) overleden

Vrienden van Belzer delen zondag het nieuws van zijn overlijden, zo melden diverse Amerikaanse media. Volgens schrijver Bill Scheft, die jarenlang bevriend was met de acteur, kampte Belzer met gezondheidsproblemen. Zijn laatste woorden zouden „fuck you, motherfucker” zijn geweest, aldus Scheft tegen The Hollywood Reporter.

„Ik ben zo verdrietig om te horen dat Richard Belzer is overleden. Ik hield zoveel van deze man. Hij was een van mijn eerste vrienden toen ik naar New York ging om Saturday Night Live te doen. We gingen elke week kreeft eten bij Sheepshead Bay. Hij was een van de grappigste mensen ooit. Rust in vrede, liefste”, schrijft Laraine Newman, die in de jaren zeventig en tachtig met Belzer samenwerkte,

Belzer was het meest bekend voor het uitbeelden vanvan zijn rol als sergeant John Munch in Law & Order: Special Victims Unit.. Hij speelde in meer dan 300 afleveringen van de populaire politieserie tot zijn karakter in 2016 uit de show werd geschreven. Belzer was tevens te zien in onder meer Moonlighting, Miami Vice, The Flash, Lois & Clark, The X-Files, Arrested Development, The Wire, Scarface, Fame en The Puppet Master’s.

Voordat hij bij het grote publiek doorbrak door zijn rol in Law & Order, verdiende hij zijn geld met stand-up en sketchcomedy en organiseerde hij variétéshows.