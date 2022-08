‘Waar bemoeit Bridget Maasland zich mee?’

Na een eerdere ontkenning van een incident in de privésfeer moet Peter Gillis toch met de billen bloot. Er is wel degelijk een voorval geweest tussen hem en zijn vriendin Nicole. Volgens Evert Santegoeds is het ‘dom’ dat Gillis hierover liegt. In een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé vertelt Santegoeds dat deze leugen funest is voor de geloofwaardigheid van de realityster. Verder bespreekt Santegoeds met Jordi Versteegden of een breuk tussen Nick en Simon aanstaande is en hoe het gaat met Jan Dullens na een vreselijk familiedrama.

Nooit meer een aflevering missen? Abonneer je op Strikt Privé De Podcast via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer