Pete Davidson hoopt met film suïcidaal verleden los te laten

De komiek van Saturday Night Live bekende vaak suicidale gedachten te hebben gehad. „Ik zat er zo dicht bij. Tot ik de juiste behandeling en de juiste dokters trof en al het werk verzette dat nodig is om je niet zo te voelen. Het werd erg duister en eng.”

In een filmscène uit eennog te verschijnen semi-autobiografische film over hem, The King of Staten Island, is te zien hoe Pete Davidson met zijn ogen dicht in een auto rijdt en zich bijna te pletter rijdt. „Ja, dat deed ik”, vertelt de 26-jarige Davidson. „Ik deed dat vooral ’s nachts en dan reed ik zonder autogordel en met mijn ogen dicht.”

Zuiverend

In december 2018 verontrustte de komiek, die nog bekender werd dankzij zijn tijdelijke relatie met Ariana Grande, zijn fans toen hij op zijn social media een bericht schreef waarin hij zei niet langer meer op aarde te willen zijn. „Ik doe mijn best om hier te blijven, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe lang ik het nog kan volhouden. Alles wat ik ooit heb geprobeerd, is mensen te helpen.” Daarna verwijderde hij zijn instagramaccount en ging naar een kliniek.

De film die hij nu gemaakt heeft, werkte therapeutisch, vertelt hij. „Ik wou echt dat dit zuiverend voor me werkte. Ik voel dat ik hier moet spreken op de grootste manier mogelijk. Als ik mijn verhaal heb uitgerbracht, voelt het alsof ik het nu kan loslaten. Op dit moment voel ik me goed.”

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl