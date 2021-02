Powned volgt ’afgekeurde’ relaties

Denise en Sjef op hun huwelijksdag. Ⓒ Vincent Tv Producties

Het is al moeilijk genoeg om de liefde te vinden, zo bewijzen programma’s als First dates, Love island en Married at first sight. Maar zelfs een droomprins(es) aan je zij, biedt nog geen garantie voor een rimpelloos leven. Want wat als iemand van wie je veel houdt jouw relatie niet ziet zitten? Het nieuwe Verboden liefde draait om door hun naasten ’afgekeurde’ stellen.