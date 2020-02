Metallica-zanger James Hetfield weer op podium na rehab

Hetfield bracht het nummer Baby Hold On ten gehore in een langzame en akoestistische versie. Het was voor het eerst dat hij optrad sinds de band in september bekendmaakte de tournee door Australië en Nieuw-Zeeland te moeten uitstellen.

„Zoals jullie waarschijnlijk wel weten worstelt onze broeder James al jaren met verslaving”, meldde de band destijds. „Hij moet nu, helaas, opnieuw een kliniek in om via een behandelprogramma aan zijn herstel te werken.” Ook in 2004 liet de 56-jarige Amerikaan zich al eens opnemen.

Metallica treedt weer op vanaf 15 april in de Chileense hoofdstad Santiago.