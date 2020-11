Kelly Clarkson krijgt voogdij over haar kinderen

De rechter bepaalde dat Clarkson de voogdij krijgt, omdat River en Remy zijn geboren in de staat Californië, waar de zangeres in Los Angeles woont. Haar ex woont in Montana. Omdat de kinderen daar niet vandaan komen, wordt Californië nu aangewezen als de thuisstaat van de kinderen.

Wel mag Blackstock zijn kinderen twee weekenden in de maand bij zich hebben. Bovendien is hij vrij om in Los Angeles bij de zangeres op bezoek te gaan.

Clarkson en Blackstock maakten hun scheiding in juni bekend. De twee waren zeven jaar getrouwd.